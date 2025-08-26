الثلاثاء 2025-08-26 02:03 م
 

نقابة الألبسة والأحذية تثمن جهود إصدار نظام التجارة الإلكترونية

الثلاثاء، 26-08-2025 01:28 م
الوكيل الإخباري- ثمّنت نقابة الألبسة والأحذية والأقمشة الجهود الوطنية الرامية إلى إصدار نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، معتبرةً ذلك خطوة متقدمة نحو تنظيم القطاع بشكل عادل ومتوازن يخدم جميع الأطراف، ويدعم استقرار القطاع ونموه.اضافة اعلان


وقالت النقابة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن النظام المنتظر سيسهم في تحقيق توازن فعّال بين حقوق التاجر والمستهلك، وتنظيم العلاقة القانونية بين شركات التوصيل والمستفيدين والتجار، بما يعالج العديد من التحديات التي واجهها القطاع، ويعزّز قدرة التاجر الأردني على المنافسة.

وأشارت إلى أن مسودة النظام أُنجزت بمشاركة النقابة وعدد من الجهات ذات العلاقة، وبدعم من غرفة تجارة الأردن، وتحت إشراف مباشر من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

كما أوضحت النقابة أن إعداد المسودة تم بناءً على مراجعات حديثة للممارسات الفضلى عالميًا وإقليميًا، ووفقًا لأحدث الأساليب المعتمدة دوليًا في تنظيم التجارة الإلكترونية.

وأضافت أنها ساهمت في وضع بنود المسودة انطلاقًا من إدراكها لأهمية تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، لما له من أثر مباشر على قطاعات الألبسة والأحذية والأقمشة.

وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها ستواصل متابعة النظام بعد صدوره من خلال دراسة التعليمات التنفيذية المرتبطة به، وإبداء الرأي والملاحظات لضمان حماية مصالح القطاع، والمشاركة الفاعلة في صياغة القرارات التنفيذية ذات الصلة.
 
 
