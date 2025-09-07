نقابة الصحفيين تبحث مع محافظ الكرك تعزيز التعاون المشترك

وأكد الشريف خلال اللقاء، أهمية دور الإعلام في دعم مسيرة التنمية المحلية، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين وسائل الإعلام والجهات الرسمية بما يخدم المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية للمحافظة وما تشهده من إنجازات.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة هشال العضايلة، حرص النقابة على التواصل المستمر مع المسؤولين في مختلف المحافظات، بهدف تسليط الضوء على التحديات والقضايا المجتمعية، مشيرا إلى أهمية توفير بيئة مناسبة لعمل الصحفيين وتمكينهم من أداء رسالتهم بكل حرية ومسؤولية.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة السلامة العامة تزيل 30 اعتداء على الأرصفة والشوارع في جرش
-
الأردن يشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات
-
زراعة جرش تنظم يوما ميدانيا في مشتل فيصل الزراعي
-
عطاء لشراء كميات من الشعير
-
الوطنية للتشغيل والتدريب تستمر في استقبال الطلبات للتسجيل للدفعة /33
-
الاوقاف تعمم على جميع مساجد المملكة بخصوص صلاة الخسوف
-
أمانة عمان تطلق استطلاعا حول خدمة الاصطفاف الذكي
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي