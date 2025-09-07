الأحد 2025-09-07 02:12 م
 

نقابة الصحفيين تبحث مع محافظ الكرك تعزيز التعاون المشترك

نقابة الصحفيين الأردنيين
نقابة الصحفيين الأردنيين
 
الأحد، 07-09-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري-   التقت لجنة نقابة الصحفيين الأردنيين – فرع إقليم الجنوب اليوم الأحد، بمحافظ الكرك قبلان الشريف، في إطار تعزيز التواصل والتعاون بين النقابة والمؤسسات الرسمية، وبحث القضايا التي تهم الصحفيين في المحافظة.

وأكد الشريف خلال اللقاء، أهمية دور الإعلام في دعم مسيرة التنمية المحلية، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين وسائل الإعلام والجهات الرسمية بما يخدم المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية للمحافظة وما تشهده من إنجازات.


من جانبه، أكد رئيس اللجنة هشال العضايلة، حرص النقابة على التواصل المستمر مع المسؤولين في مختلف المحافظات، بهدف تسليط الضوء على التحديات والقضايا المجتمعية، مشيرا إلى أهمية توفير بيئة مناسبة لعمل الصحفيين وتمكينهم من أداء رسالتهم بكل حرية ومسؤولية.

 
 
