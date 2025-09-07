نقابة الصحفيين تبحث مع محافظ الكرك تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- التقت لجنة نقابة الصحفيين الأردنيين – فرع إقليم الجنوب اليوم الأحد، بمحافظ الكرك قبلان الشريف، في إطار تعزيز التواصل والتعاون بين النقابة والمؤسسات الرسمية، وبحث القضايا التي تهم الصحفيين في المحافظة.

وأكد الشريف خلال اللقاء، أهمية دور الإعلام في دعم مسيرة التنمية المحلية، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين وسائل الإعلام والجهات الرسمية بما يخدم المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية للمحافظة وما تشهده من إنجازات.