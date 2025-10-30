وزيرة التنمية الاجتماعية تُطلق مبادرة "بصمتنا لبيئة خضراء" في القطرانة

04:37 م

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن مبادرة "بصمتنا لبيئة خضراء" تعد من المبادرات البيئية الهادفة والتي تسهم في تعزيز وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة وتنسجم مع توجهات الحكومة في الحفاظ على البيئة وتشجيع المبادرات المجتمعية، وجعلها مسؤولية وطنية يتشارك فيها القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وأبناء المجتمع المحلي، مشيدة بالدور الفاعل لوزارة الزراعة في التشجيع على زراعة الأشجار ودعمها للمبادرات الزراعية والبيئية ومنها مبادرة مؤسسة حرير "بصمتنا لبيئة خضراء". اضافة اعلان





جاء ذلك خلال رعايتها مندوبة عن رئيس الوزراء، حفل إطلاق مبادرة "بصمتنا لبيئة خضراء" التي أقيمت في غابة اليوبيل الفضي في لواء القطرانة اليوم الخميس، بتنظيم من مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية وبالتعاون مع وزارات الزراعة والبيئة والتنمية الاجتماعية ومؤسسات حكومية ومشاركة مؤسسات أهلية وطلبة جامعات ومدارس.



وأضافت بني مصطفى أن إطلاق المبادرات الشبابية حول البيئة يعد خطوة هامة نحو بناء مستقبل مستدام، حيث أن الشباب يمثلون القوة الدافعة للابتكار والتغيير، فهم قادرون على توجيه الجهود نحو التوعية وحماية البيئة من خلال أفكارهم الطموحة وحماستهم، وهم موضع فخر واعتزاز لدى جلالة الملك عبدالله الثاني الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



وتحدثت عن المبادرات الشبابية البيئية المتنوعة بين حملات توعوية حول التغير المناخي، وزراعة الأشجار، وتعزيز ممارسات الاستدامة في المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أنه من خلال هذه المبادرات يستطيع الشباب أن يساهموا في معالجة قضايا بيئية ملحة والتوسع في الرقعة الخضراء.



من جانبه، قال مدير عام مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية نهاد الدباس، إن الاهتمام بالبيئة هو عمل جماعي وليس فقط فردي، يتطلب التفاعل مع مختلف الفئات، وخصوصا الشباب الذين يمتلكون القدرة على تحفيز الآخرين وتشجيعهم على اتخاذ خطوات إيجابية، من خلال هذه المبادرات، حيث يتم تعزيز الشعور بالمسؤولية البيئية لدى الأفراد، وتحفيز المجتمع على اتخاذ إجراءات حقيقية، ومن هنا جاء إطلاق مبادرة "بصمتنا لبيئة خضراء" التي تتضمن زراعة 2200 شجرة في غابة اليوبيل الفضي.



بدوره، أشار مدير مديرية زراعة القطرانة المهندس حكمت الطراونة، إلى أن وزارة الزراعة تسعى إلى التوسع في زراعة الأشجار ومن هذا المنطلق جاء إنشاء غابة اليوبيل الفضي عام 2024 في اللواء، التي شهدت زراعة 170 ألف شجرة، لتساهم في تحقيق التنمية في القطرانة والمناطق المجاورة لها، والتخفيف من آثار التغير المناخي.



من جانبه، ثمن عامر الحجايا في كلمته بالنيابية عن أبناء المجتمع المحلي الجهود الحكومية في زراعة الأشجار ومنها إنشاء غابة اليوبيل الفضي في لواء القطرانة، التي شكلت نقلة نوعية في المنطقة، وأفضت عليها بالجمال الخلاب، داعيا الى التوسع في الغابة من حيث المساحة وعدد الأشجار التي يتم زراعتها.



وشهد الحفل الذي حضره متصرف لواء القطرانة الدكتور أسعد اللصاصمة، ورئيس لجنة بلدية القطرانة رسمي الطراونة، ومسؤولين في محافظة الكرك ولواء القطرانة، وعدد من وجهاء المنطقة، العديد من الفقرات المتنوعة منها قصيدة شعرية للشاعر سليمان بني عطية، وكلمة للمهندس بشار بني عطية وقصيدة للطالبة سبأ بني عطية.



وخلال الحفل شاركت بني مصطفى بزراعة الأشجار في غابة اليوبيل الفضي.



يشار الى أن غابة اليوبيل الفضي واحدة من الغابات النموذجية التي أنشئت في محافظة الكرك عام 2024 بمناسبة اليوبيل الفضي الـ"25" لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

