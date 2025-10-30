الملك يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة الجزائرية

وعبر جلالته، في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس تبون بموفور الصحة وعلى الشعب الجزائري الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.
