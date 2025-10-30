الملك يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة الجزائرية

03:24 م

https://www.alwakeelnews.com/story/751977

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبدالمجيد تبون بمناسبة عيد الثورة الجزائرية. اضافة اعلان





وعبر جلالته، في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس تبون بموفور الصحة وعلى الشعب الجزائري الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.

