القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، داخل المستشفيات الأردنية لتقديم الدعم الطبي والإنساني ضمن جهود الإسناد الطبي الأردني المستمر تجاه الأشقاء في القطاع.
ومنذ بدء تنفيذ مبادرة الممر الطبي التي أطلقها جلالة الملك في آذار الماضي، استقبل الأردن 987 شخصاً من قطاع غزة، بينهم 286 مريضاً 701 مرافقين، تم نقلهم براً وجواً في عدد من الرحلات لتلقي العلاج اللازم.
