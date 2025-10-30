الخميس 2025-10-30 05:01 م
 

والد إيلون ماسك يتحدث عن زيارات سرية لابنه إلى موسكو

والد إيلون ماسك يتحدث عن زيارات سرية لابنه إلى موسكو
والد إيلون ماسك يتحدث عن زيارات سرية لابنه إلى موسكو
 
الخميس، 30-10-2025 04:57 م

الوكيل الإخباري-  قال إيرول ماسك، والد إيلون ماسك، في مقابلة مع وكالة "تاس" إن ابنه ربما زار روسيا سرا عدة مرات.

اضافة اعلان


وقال إيرول ماسك: "نعم، كان هنا. وسيعود. سأطلب منه أن يأتي أكثر. من الواضح أنه شخصية بالغة الأهمية. وعندما يزور دولا معينة، عليه القيام بذلك سرا أو علانية. من المحتمل أنه جاء متخفيا عدة مرات. وعلينا تنظيم بعض الزيارات العلنية. سنناقش هذا الأمر معه".

وقام إيرول ماسك بزيارة موسكو وقازان، حيث التقى بممثلي مجتمع تكنولوجيا المعلومات والصحفيين.

وأكد والد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في وقت سابق أن روسيا تحقق تقدما ملحوظا مقارنة بالدول الأخرى في العالم، مشيرا إلى أن الغرب ينشر معلومات مغلوطة وسلبية عنها.

روسيا اليوم

 
 
gnews

أحدث الأخبار

والد إيلون ماسك يتحدث عن زيارات سرية لابنه إلى موسكو

عربي ودولي والد إيلون ماسك يتحدث عن زيارات سرية لابنه إلى موسكو

الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

أخبار محلية الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

وزيرة التنمية الاجتماعية تُطلق مبادرة "بصمتنا لبيئة خضراء" في القطرانة

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تُطلق مبادرة "بصمتنا لبيئة خضراء" في القطرانة

الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

أخبار محلية الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة

شؤون برلمانية مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة

نهعن

طب وصحة الشوفان.. غذاء متكامل يدعم صحة القلب والأمعاء والعظام

جدة لاعب المنتخب الوطني يزن العرب في ذمة الله

الوفيات جدة لاعب المنتخب الوطني يزن العرب في ذمة الله

5

طب وصحة مادة كيميائية في الزيتون تحمل سر الوقاية من أمراض الدماغ والذاكرة



 
 





الأكثر مشاهدة