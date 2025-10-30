"طاقة الأعيان" تُناقش خطة عملها المُقبلة

03:12 م

الوكيل الإخباري- اعتمدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، تقرير أعمال اللجنة خلال الدورة العادية الأولى من مجلس الأمة العشرين، إلى جانب مناقشة خطة العمل للدورة العادية الثانية للمجلس.





واستعرض الحياري خلال اجتماع، اليوم الخميس، أبرز ما تضمنه تقرير اللجنة من نشاطات واجتماعات ولقاءات مع الجهات الرسمية والشركات العاملة في قطاع الطاقة والثروة المعدنية، إضافة إلى مناقشة التشريعات ذات الصلة، التي تم بحثها خلال الدورة الماضية.



وتحدث عن دور اللجنة في دعم السياسات العامة في مجالات الطاقة والثروة المعدنية من خلال دراسة التشريعات والمتابعة والتقييم وتقديم التوصيات البناءة.



وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة العمل على تعزيز أمن التزود بالطاقة من خلال تنويع المصادر وزيادة مساهمة الطاقة المحلية، ومتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية الخاصة بمحور الطاقة والثروة المعدنية.



وأشاروا إلى أهمية دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، ودراسة الفرص والحلول لمواجهة التحديات التشريعية والتنظيمية والمالية في قطاع الطاقة والثروة المعدنية.

