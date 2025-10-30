مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة

04:03 م

الوكيل الإخباري- قالت مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح، إن الشباب يشكلون القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة في الأردن ويمتعون بإمكانات هائلة وطموح لتحقيق التغيير وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. اضافة اعلان





وبينت الجراح خلال لقائها اليوم الخميس وزير الشباب رائد العدوان، ضرورة ترجمة محور الابتكار والتحول الرقمي خاصة أنه أحد المحاور الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي، الذي يطمح لرفع النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة، من مبدأ الاستدامة، وتضع الشباب في قلب العملية التنموية، وبالتالي تركز على توفير فرص عمل أكبر وبناء بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال وتطوير المهارات التقنية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من المبادرات لتشجيع الابتكار من العالم الرقمي المليء بالفرص وتعزيز منظومة الريادة في الأردن.

