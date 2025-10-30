الخميس 2025-10-30 05:02 م
 

مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة

مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة
مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة
 
الخميس، 30-10-2025 04:03 م
الوكيل الإخباري-   قالت مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح، إن الشباب يشكلون القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة في الأردن ويمتعون بإمكانات هائلة وطموح لتحقيق التغيير وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.اضافة اعلان


وبينت الجراح خلال لقائها اليوم الخميس وزير الشباب رائد العدوان، ضرورة ترجمة محور الابتكار والتحول الرقمي خاصة أنه أحد المحاور الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي، الذي يطمح لرفع النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة، من مبدأ الاستدامة، وتضع الشباب في قلب العملية التنموية، وبالتالي تركز على توفير فرص عمل أكبر وبناء بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال وتطوير المهارات التقنية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من المبادرات لتشجيع الابتكار من العالم الرقمي المليء بالفرص وتعزيز منظومة الريادة في الأردن.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

والد إيلون ماسك يتحدث عن زيارات سرية لابنه إلى موسكو

عربي ودولي والد إيلون ماسك يتحدث عن زيارات سرية لابنه إلى موسكو

الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

أخبار محلية الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

وزيرة التنمية الاجتماعية تُطلق مبادرة "بصمتنا لبيئة خضراء" في القطرانة

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تُطلق مبادرة "بصمتنا لبيئة خضراء" في القطرانة

الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

أخبار محلية الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة

شؤون برلمانية مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة

نهعن

طب وصحة الشوفان.. غذاء متكامل يدعم صحة القلب والأمعاء والعظام

جدة لاعب المنتخب الوطني يزن العرب في ذمة الله

الوفيات جدة لاعب المنتخب الوطني يزن العرب في ذمة الله

5

طب وصحة مادة كيميائية في الزيتون تحمل سر الوقاية من أمراض الدماغ والذاكرة



 
 





الأكثر مشاهدة