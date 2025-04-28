نقابة الصحفيين تهنئ التلفزيون الأردني بعيده الـ57

وقال نقيب الصحفيين، الزميل طارق المومني، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن التلفزيون شكل ركيزة أساسية في المشهد الإعلامي الأردني، ومرجعية في الخبر الصادق الموثوق، والتأثير في الرأي العام وتوجيهه، إلى جانب ما يقدمه من دراما وبرامج متنوعة.
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