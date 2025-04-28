نقابة الصحفيين تهنئ التلفزيون الأردني بعيده الـ57

الوكيل الإخباري- هنأ مجلس نقابة الصحفيين الزميلات والزملاء في التلفزيون الأردني بالعيد السابع والخمسين لتأسيسه، الذي أُريد له أن يكون منارة جديدة للحق والهدى، وينبوعًا ثريًا للفكر والعرفان، وصورة الأردن وصوته الحر المعبر عن رسالة الأردن القومية.

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