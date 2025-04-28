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نقابة الصحفيين تهنئ التلفزيون الأردني بعيده الـ57

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
 
الإثنين، 28-04-2025 04:41 م

الوكيل الإخباري-   هنأ مجلس نقابة الصحفيين الزميلات والزملاء في التلفزيون الأردني بالعيد السابع والخمسين لتأسيسه، الذي أُريد له أن يكون منارة جديدة للحق والهدى، وينبوعًا ثريًا للفكر والعرفان، وصورة الأردن وصوته الحر المعبر عن رسالة الأردن القومية.

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وقال نقيب الصحفيين، الزميل طارق المومني، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن التلفزيون شكل ركيزة أساسية في المشهد الإعلامي الأردني، ومرجعية في الخبر الصادق الموثوق، والتأثير في الرأي العام وتوجيهه، إلى جانب ما يقدمه من دراما وبرامج متنوعة.

 
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