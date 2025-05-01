نقابة الصحفيين: عيد العمال محطة للإصلاح والكرامة

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الوكيل الإخباري- رفعت نقابة الصحفيين الأردنيين تحية إجلال ووفاء للعمال الذين يشكّلون نبض الإنتاج، وركيزة التنمية، وسياج الكرامة الوطنية، فهم السواعد التي تبني، والعقول التي تُنتج، والضمائر التي لا تغيب عن واجبها تجاه الوطن وأهله. اضافة اعلان





وأوضحت النقابة في بيان، اليوم الخميس، بأن عيد العمال يأتي هذا العام في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية دقيقة، تستدعي وقفة مراجعة حقيقية، تُعيد الاعتبار إلى الإنسان العامل، وتُعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، فالاحتفال لا يكتمل دون سياسات تنصف العمال، وتشريعات تواكب تحولات سوق العمل، وأجور تحفظ الكرامة، وتدريب يفتح آفاق المستقبل.



وأشارت إلى أن التوجيهات الملكية السامية، وعلى رأسها ما عبّر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته بمناسبة عيد العمال، تشكّل بوصلة وطنية واضحة، تؤكد أن العامل الأردني هو أساس الاقتصاد، وتحث على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، وضمان اجتماعي شامل، وتأهيل مهني مستدام، حيث تجلّت هذه الرؤية في إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، ورؤية التحديث الاقتصادي، كخطوتين باتجاه اقتصاد أكثر شمولًا واستيعابًا.



ومن موقعها الوطني والمهني، دعت نقابة الصحفيين الأردنيين الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات العمالية، والتصدي لكل أشكال الهشاشة في سوق العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين الشباب والمرأة، بما يضمن بناء مجتمع منتج ومنصف ومستقر.



وأكدت النقابة أن الإعلام المهني الحر سيبقى حارسًا لقضايا العمال، ومرآة صادقة لأحلامهم وتحدياتهم، ورافعة وعي وتغيير لا تحيد عن مسؤولياتها، ولا تغفل عن واجبها في إيصال صوتهم.







