نقابة الموانئ بالتعاون مع اتحاد عمال النقل تنظم ورشة حول تمكين القيادات النقابية

06:19 م

الوكيل الإخباري- نظمت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، أمس الأحد، ورشة عمل بعنوان "تمكين القيادات النقابية"، في العقبة، برعاية رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وحضور رئيس النقابة محمود ادبيس، وأعضاء وممثلين عنها. اضافة اعلان





وأكد الفناطسة في كلمة الافتتاح أن تمكين القيادات النقابية التزام عملي ورسالة واضحة نحو بناء جيل من القادة النقابيين القادرين على مواجهة التحديات بكل اقتدار وثقة، مشيرًا إلى أنّ العالم يشهد تغيرات متسارعة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتقني، ما يفرض علينا أن نكون مستعدين ونمتلك المعرفة والخبرة التي تمكننا من اتخاذ القرارات الصحيحة، وصياغة سياسات عادلة ومتوازنة تحمي حقوق العمال وتضمن استدامة العمل النقابي.



وأوضح الفناطسة أن القيادات النقابية القوية هي حجر الزاوية في أي حركة نقابية ناجحة، فهي من تتفاوض بذكاء وفعالية، وتدافع عن الحقوق المشروعة، وتبتكر الحلول التي تخدم مصالح العمال وتحفظ التوازن بين جميع الأطراف.



بدورها أوضحت خندقجي دور الاتحاد الدولي لعمال النقل من خلال الشراكة التي تجمعه مع النقابات العمالية على مستوى العالم، عبر تقديم الدعم وتبادل الخبرات لتطوير مسيرة المنظمات النقابية، ما يسهم في تعزيز العمل المشترك بين النقابات في مختلف البلدان، ويحمي حقوق العمال ويعزز مكانتهم في المجتمع، ويوفر الحماية اللازمة.



من جانبها أكدت الرشدان دور وزارة العمل وحرصها على دعم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وتعزيز قدرات القيادات النقابية في المفاوضة الجماعية وعملية الحوار الاجتماعي، ما يدعم الوصول إلى سياسات شاملة تراعي مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية، ويسهم في الوصول إلى توافقات وحلول إزاء القضايا العمالية، ويقلل من النزاعات العمالية، ويحافظ على علاقات عمل متوازنة تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي.



بدوره ثمّن رئيس النقابة محمود ادبيس جهود الاتحاد في النهوض بالعمل النقابي، وإعداد جيل من النقابيين قادر على تحمل المسؤولية النقابية، والدفاع عن مصالح العمال وفق الأدوات القانونية والتشريعات الناظمة، مشددًا على أهمية الشراكة التي تجمع اتحاد العمل بالاتحاد الدولي للنقل في التعاون من أجل خدمة أهداف نقابة الموانئ، التي تهدف إلى تعزيز قدرات القيادات النقابية، وإكسابهم المهارات والمعارف ذات الصلة.



وحسب البيان، تناولت الورشة محاور عدة منها: دور القيادة النقابية في مواجهة التحديات، تمكين القيادات النقابية كشريك فاعل في صياغة السياسات الوطنية، دور وزارة العمل في تعزيز الشراكة الثلاثية والحماية النقابية، والبعد الدولي لتمكين القيادات النقابية وربط التجربة المحلية بالحركة النقابية العالمية.