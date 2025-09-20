نقيب الصحفيين يبحث ووفدا صحفيا عربيا تحولات المشهد الإعلامي العربي

الوكيل الإخباري- اكد نقيب الصحفيين الاردنيين الزميل طارق المومني أن النقابة ستبقى منصة حرة ومظلة جامعة لكل الجهود العربية، تعمل من أجل حماية المهنة وصون حرية الصحافة، ومواجهة التحديات المشتركة بروح من التضامن والتكامل.

وقال المومني خلال لقائه في مقر النقابة اليوم السبت وفدا صحفيا عربيا ضم كلاً من رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وعددا من رؤساء نقابات واتحادات الصحفيين العرب، إن النقابة تمثل الامتداد الطبيعي للصحفيين العرب، مضيفا: "نحن جزء لا يتجزأ من جسد الصحافة العربية، تجمعنا روابط الدم والأخوة، ويجمعنا إيمان عميق بدور الكلمة الحرة والمسؤولة في خدمة الإنسان والدفاع عن قضايا الأمة".