نقيب الصحفيين يبحث ووفدا صحفيا عربيا تحولات المشهد الإعلامي العربي

وقال المومني خلال لقائه في مقر النقابة اليوم السبت وفدا صحفيا عربيا ضم كلاً من رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وعددا من رؤساء نقابات واتحادات الصحفيين العرب، إن النقابة تمثل الامتداد الطبيعي للصحفيين العرب، مضيفا: "نحن جزء لا يتجزأ من جسد الصحافة العربية، تجمعنا روابط الدم والأخوة، ويجمعنا إيمان عميق بدور الكلمة الحرة والمسؤولة في خدمة الإنسان والدفاع عن قضايا الأمة".
وبحث المومني مع أعضاء الوفد الضيف جملة من القضايا والتحولات التي يشهدها الإعلام العربي في ظل التطورات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.
