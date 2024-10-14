 
الإثنين 2024-10-14 05:51 م
 

نقيب الممرضين: لقاء رئيس الوزراء بالنقابات الصحية مبشر ويمكن البناء عليه

مبنى رئاسة الوزراء
مبنى رئاسة الوزراء
الإثنين، 14-10-2024 02:40 م

الوكيل الإخباري-قال نقيب الممرضين خالد ربابعة أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء د.جعفر حسان بنقباء النقابات الصحية كان مبشرا وايجابيا ويمكن البناء عليه للمرحلة قادمة في العلاقة التشاركية بين الحكومة والنقابات بشكل عام والصحية بشكل خاص للنهوض بالمنظومة الصحية في المملكة.

 واضاف في تصريح صحفي انه طالب خلال اللقاء الذي حضره وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بترجمة الاتفاقية الموقعة بين النقابة ووزارة الصحة والتي تتضمن مطالب التمريض في الوزارة، وان رد الرئيس كان ايجابيا.

وأشار أن رئيس الوزراء كان ايجابيا بخصوص إعادة النظر بنظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية بما يتناسب مع واقع الحال، ووضع خطة للنهوض بأداء القطاع العام من خلال وجود خطة استراتيجية وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق وسهلة القياس لمؤشرات الاداء.

وبين ربابعة أنه طالب باستحداث هيئة او شركة وطنية لتشغيل المنشآت الصحية، والإبقاء على دور وزارة الصحة تشريعي وتنظيمي ورقابي  ومعالجة مشكلة الادارات من خلال تأهيل واستقطاب ادارات تكنوقراط قادرة على مواكبة التحديث الإداري.

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واوضح ربابعة انه تم التطرق لموضوع صناديق التقاعد في بعض النقابات والتي تحتاج لمراجعة سريعة لتصويب أوضاعها.

 
gnews

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