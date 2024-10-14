نقيب الممرضين: لقاء رئيس الوزراء بالنقابات الصحية مبشر ويمكن البناء عليه

واضاف في تصريح صحفي انه طالب خلال اللقاء الذي حضره وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بترجمة الاتفاقية الموقعة بين النقابة ووزارة الصحة والتي تتضمن مطالب التمريض في الوزارة، وان رد الرئيس كان ايجابيا.
وأشار أن رئيس الوزراء كان ايجابيا بخصوص إعادة النظر بنظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية بما يتناسب مع واقع الحال، ووضع خطة للنهوض بأداء القطاع العام من خلال وجود خطة استراتيجية وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق وسهلة القياس لمؤشرات الاداء.
وبين ربابعة أنه طالب باستحداث هيئة او شركة وطنية لتشغيل المنشآت الصحية، والإبقاء على دور وزارة الصحة تشريعي وتنظيمي ورقابي و
واوضح ربابعة انه تم التطرق لموضوع صناديق التقاعد في بعض النقابات والتي تحتاج لمراجعة سريعة لتصويب أوضاعها.
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