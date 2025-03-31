نمو سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من العرب خلال شهرين

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من مجموع العرب 629,126 شخصا، وذلك خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار. اضافة اعلان





وتظهر البيانات أن عدد سياح المبيت بلغ 477,882 بينما زوار اليوم الواحد بلغ 151,244 ما مجموعه 629,126 شخصا.



وتشير الأرقام الرسمية إلى أن العام الماضي للفترة ذاتها (كانون الثاني، شباط) بلغ عدد سياح المبيت 400,374 شخصا بينما زوار اليوم الواحد بلغ 100,979 ما مجموعه 501,353 شخصا من مجموع العرب.

ومقارنة بالفترة ذاتها من العامين 2024 و2025 فقد نما عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من مجموع العرب بنسبة 25.5%.



وبالنظر إلى الدول المذكورة بالبيانات الرسمية فإن السعودية تحتل المرتبة الأولى بعدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد إذ سجلت 232,534 شخصا تلتها فلسطين بعدد 130,451 شخصا، وتشكل البلدان ما نسبته 57.7% من إجمالي عدد سياح المبيت وزار اليوم الواحد البالغ 629,126 شخصا.



وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي في وقت سابق إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من عام 2025 بنسبة 16.3%؛ ليبلغ ما قيمته 1,283.8 مليون دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024.



ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 18.5%. وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من جميع الجنسيات بما فيها الأردنيون المغتربون بنسبة 12.0%، والعرب 16.7%، والجنسيات الأوروبية (4.6%)، والأميركية (14.6%)، والجنسيات الأخرى (42.5%).



