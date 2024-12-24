هام بشأن قرار تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية

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الوكيل الإخباري- قررت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير بركات الزهير استمرار دوام الموظفين في جمرك المنطقة الحرة بالزرقاء، ومركز المؤسسة، العاملين على إنجاز معاملات المركبات الكهربائيّة ليومي الأربعاء والجمعة؛ وذلك لإتاحة المجال إمام الراغبين بالتخليص على المركبات من إنهاء معاملاتهم والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية بالكامل بنسبة 50% لمرة واحدة حتى نهاية دوام الثلاثاء 31 كانون الأول 2024. اضافة اعلان

