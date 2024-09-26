هل تعتمد الهيئة المستقلة تطبيق سند في الإنتخابات المقبلة ؟

وأكد المعايطة على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال توظيف واستثمار التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في جميع مراحل العملية الانتخابية، وتبني التقنيات الحديثة والتي تتطلبها طبيعة المرحلة، والتي أصبحت عنصراً أساسياً في تطبيق إجراءات العملية الانتخابية من خلال رقمنه الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها انتهاءً بالاعتماد على المحاضر الالكترونية في استخراج النتائج وبالتالي الاستغناء عن المحاضر الورقية، لغايات توفير الوقت والجهد ووضع الخطط البديلة مع ضمان توفرها بشكل دائم، بالإضافة الى تحسين وتجويد الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
بدوره أكد سميرات على استعداد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتسخير كافة إمكانيات الوزارة بما يخدم العملية الانتخابية والمصلحة الوطنية عامة، مشيراً الى انه سيكون هناك تعاون مشترك ومستدام من خلال تطبيق التطور التكنولوجي بأعلى مستوياته، وفقاً للتشريعات الناظمة لعمل الهيئة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن ينفذ العام المقبل أضخم عملية مسحية إحصائية تقوم بها المملكة
-
الأونروا: موازنتنا تكفي شهرا واحدا
-
"ثقافة البلقاء" تنظم ملتقى السلط للتنوع الثقافي
-
التربية تكرم الفائزين في مسابقة برنامج التدخلات العلاجية
-
اختناق 36 طالبا ومعلمتين في مدرسة بالزرقاء
-
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا الجمعة
-
بني مصطفى تلتقي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية
-
الملكة مهنئة الأميرة سلمى: ابتسامتك بتنور حياتي