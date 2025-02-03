هيئة تنظيم الطيران المدني تعقد ورشة عمل حول إدارة أخطار السلامة

وتركز الورشة على نظام إدارة أخطار سلامة الطيران المدني، حيث تسلط الضوء على أهمية دراسة وتحديد المخاطر المحيطة في القطاع. كما تهدف إلى تطوير منظومة عمل متكاملة تحتوي على طرق فعّالة للتنبؤ بالأخطار والتعامل معها بشكل مبكر.
وفي تصريح له خلال افتتاح الورشة، أكد الكابتن هيثم مستو على التزام الهيئة بمواكبة أفضل الممارسات الدولية في الطيران المدني، مشدداً على ضرورة تعزيز الحواجز التي تحد من احتمال تحول التهديدات إلى واقع. وأشار إلى أهمية التعاون بين المعنيين في قطاع الطيران الوطني، مؤكداً أنهم يمثلون الحاجز الأول للحد من وقوع الحوادث. وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تعزيز قدرة قطاع الطيران المدني في المملكة على التعامل بسلاسة ونجاح مع المتغيرات والمخاطر.
وتأتي هذه الورشة ضمن الأهداف الاستراتيجية لهيئة تنظيم الطيران المدني، والتي تهدف إلى استدامة وتعزيز سلامة وأمن الطيران المدني وفقاً للمتطلبات الوطنية والدولية. كما تساهم في تعزيز ثقافة تشارك المعرفة والتوعية، وتوفير فهم شامل ومتفق عليه حول المستجدات في قطاع الطيران المدني. كما توفر الورشة فرصة للقائمين على صناعة الطيران للإدلاء بآرائهم والمساهمة الفعالة في تطوير منظومة النقل الجوي الوطنية.
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