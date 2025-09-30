هيئة قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر

06:39 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل لعام 2025 بقيمة صفر.





وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر أيلول الحالي.