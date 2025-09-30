"وأنت مروح" مع الوكيل .. شعبية قوية عبر ميلودي "القوية"

الوكيل من الأصوات الإذاعية الشابة المهمة، ولديه خبرة بطرح الكلمة والفكرة من وراء الميكروفون، دون تصنع أو تملق ، وتمكن من خلال "وأنت مروح" عبر أثير ميلودي 91.1، من تحقيق إشارات لافتة بين الأوساط الإعلانية والداعمة، بنجاح برنامجه ، والطلب المتزايد بطرح الإعلانات من خلاله.
ويتفاعل الوكيل مع المستمعين وملاحظاتهم ورسائلهم بطريقة مميزة، جعلت من البرامج فرصة للسائقين أو حتى من يتابعون الإذاعة عبر تطبيق melody jordan، ومواقع التواصل الاجتماعي، لتفريغ طاقاتهم بصورة إيجابية، ومناقشة أخبار وملفات آنية على الطريقة الشبابية التي نحتاج لها بين الحين والآخر؛ لكسر الحدية والجمود.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً
-
أبو الفول يقدم أوراق اعتماده سفيرا للأردن لدى السعودية
-
جلسة حول دور الأكاديميا في تطوير الصناعة
-
إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس
-
التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية
-
الأردن يشارك العالم إحياء اليوم الدولي لكبار السن
-
تطور الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل الترجمة في يومها العالمي