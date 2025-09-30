"وأنت مروح" مع الوكيل .. شعبية قوية عبر ميلودي "القوية"

الثلاثاء 2025-09-30 06:58 م
 

الثلاثاء، 30-09-2025 05:54 م
الوكيل الإخباري-  منذ انطلاقته الأولى عبر إذاعة ميلودي الأردن، استطاع برنامج الزميل الإعلامي هيثم الوكيل "وأنت مروح" أن يحقق نسب مشاهدة عالية، وحظي بشعبية واسعة بين عدد كبير من المستمعين؛ نظرًا لأسلوبه المرن ، وخفة الظل في طرح القضايا بطريقة شبابية قريبة من الشارع. اضافة اعلان


الوكيل من الأصوات الإذاعية الشابة المهمة، ولديه خبرة بطرح الكلمة والفكرة من وراء الميكروفون، دون تصنع أو تملق ، وتمكن من خلال "وأنت مروح" عبر أثير ميلودي 91.1، من تحقيق إشارات لافتة بين الأوساط الإعلانية والداعمة، بنجاح برنامجه ، والطلب المتزايد بطرح الإعلانات من خلاله.

ويتفاعل الوكيل مع المستمعين وملاحظاتهم ورسائلهم بطريقة مميزة، جعلت من البرامج فرصة للسائقين أو حتى من يتابعون الإذاعة عبر تطبيق melody jordan، ومواقع التواصل الاجتماعي، لتفريغ طاقاتهم بصورة إيجابية، ومناقشة أخبار وملفات آنية على الطريقة الشبابية التي نحتاج لها بين الحين والآخر؛ لكسر الحدية والجمود. 
 
 
