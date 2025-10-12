ورشة تثقيفية في الكرك تركز على صحة المرأة

الوكيل الإخباري- نظمت لجنة الصحة المجتمعية في مركز صحي راكين بمحافظة الكرك، اليوم الأحد، ورشة توعوية حول سرطان الثدي، ضمن فعاليات "أكتوبر الوردي" للتوعية بسرطان الثدي، التي تقام هذا العام تحت شعار: "أنت الأساس.. افحصي".

اضافة اعلان



وتأتي الورشة التثقيفية ضمن خطة اللجنة لنشر الوعي الصحي في المجتمع المحلي، وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن المرض، ما يسهم في رفع نسب الشفاء إلى مستويات عالية، قد تصل إلى 100بالمئة في حال اكتشافه في المراحل الأولى.



وأكد رئيس اللجنة، الدكتور محمود الحباشنة، خلال الورشة، أهمية البرنامج الأردني لسرطان الثدي، ودوره الحيوي في تعزيز الوعي بهذا المرض الذي يعد الأكثر شيوعا بين النساء، مشددا على أن الفحص المبكر يعد حجر الأساس للوقاية والنجاة.



وقدمت الممرضتان ختام الخطاطبة وسارة المعايطة، من فريق البرنامج الأردني لسرطان الثدي، شرحا حول المرض، وعوامل خطورته، وطرق الفحص الذاتي والسريري، إضافة إلى أهمية التصوير الشعاعي الوقائي (الماموغرام).



وقدمت رئيسة وحدة التوعية والإعلام في مديرية صحة الكرك، نداء العبيسات، محاضرة توعوية حول مرض المكورات الرئوية، مشيرة إلى أهمية إدراج مطعوم المكورات الرئوية ضمن البرنامج الوطني للمطاعيم، لما له من دور وقائي في حماية صحة المواطنين، خصوصا الفئات الأكثر عرضة للإصابة.