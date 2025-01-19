ورشة تشاورية حول دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"

وقال المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ، خلال افتتاحه الورشة إن هذا الدليل يأتي استجابة للتوجهات التطويرية التي أكد عليها نظام الموارد البشرية في القطاع العام، من حيث ضرورة التخطيط الاستباقي للموارد البشرية، وبما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدوائر الحكومية، ورؤى التحديث الاقتصادي والإداري.
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