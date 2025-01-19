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ورشة تشاورية حول دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"

هيئة الخدمة والإدارة العامة
هيئة الخدمة والإدارة العامة
الأحد، 19-01-2025 03:16 م

الوكيل الإخباري-   عقدت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الأحد ورشة تشاورية لمناقشة مسودة دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"، بحضور عدد من الخبراء ومسؤولي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية.

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وقال المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ، خلال افتتاحه الورشة إن هذا الدليل يأتي استجابة للتوجهات التطويرية التي أكد عليها نظام الموارد البشرية في القطاع العام، من حيث ضرورة التخطيط الاستباقي للموارد البشرية، وبما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدوائر الحكومية، ورؤى التحديث الاقتصادي والإداري.

 
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