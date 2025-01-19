ورشة تشاورية حول دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"

الوكيل الإخباري- عقدت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الأحد ورشة تشاورية لمناقشة مسودة دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"، بحضور عدد من الخبراء ومسؤولي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية.

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