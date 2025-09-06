ترامب: نجري مفاوضات متعمقة مع حماس

وقال ترامب للصحفيين "نجري مفاوضات متعمقة للغاية مع حماس".
