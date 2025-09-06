ترامب: نجري مفاوضات متعمقة مع حماس

08:22 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ، إن واشنطن تجري مفاوضات "متعمقة للغاية" مع حركة حماس، مطالبا إياها بإطلاق سراح جميع الأسرى في غزة.





وقال ترامب للصحفيين "نجري مفاوضات متعمقة للغاية مع حماس".