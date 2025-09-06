السبت 2025-09-06 11:22 ص
 

ترامب: نجري مفاوضات متعمقة مع حماس

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ، إن واشنطن تجري مفاوضات "متعمقة للغاية" مع حركة حماس، مطالبا إياها بإطلاق سراح جميع الأسرى في غزة.اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين "نجري مفاوضات متعمقة للغاية مع حماس".
 
 
