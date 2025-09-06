مدرسة حقلية في لواء الكورة لزراعة النباتات الطبية والعطرية

وتأتي هذه الجلسات تنفيذًا لخطة المدارس الحقلية في وزارة الزراعة، ضمن أنشطة مشروع "حيادية تدهور الأراضي".
وقال مدير زراعة لواء الكورة، سالم الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن برنامج المدارس الحقلية يهدف إلى تطوير مهارات المزارعين وتمكينهم من مواجهة تحديات تغيّر المناخ، وتحقيق حيادية التربة، وتعلّم مهارات الزراعة الذكية مناخيًا، بالإضافة إلى تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وشملت الجلسة تحليل النظام البيئي، وحصاد وفرز المحصول، وعمليات التجفيف، وطرق حفظ الخضار والورقيات المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية.
كما تضمنت الورشة تنفيذ نشاط عملي بصناعة ميداليات شاي الأعشاب (المليسة، النعنع، الزعتر، الريحان)، إضافةً إلى مناقشة الشروط الصحية في أماكن التصنيع الغذائي.
