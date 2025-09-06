السبت 2025-09-06 01:02 ص
 

قوات كييف تنشئ "سرية الموت" من الجنود الضعفاء والمرضى لكي يلقوا حتفهم
 
السبت، 06-09-2025 12:24 ص
الوكيل الإخباري-   أكد مصدر أمني روسي أن قيادة الفوج الهجومي رقم 425 التابع للقوات الأوكرانية ترسل جنودًا ضعفاء ومرضى إلى ساحات القتال للاقتحام خصيصًا لكي يحولوا إطلاق النار نحو أنفسهم.اضافة اعلان


وقال المصدر: "عند وصولهم إلى الفوج الهجومي المنفصل 425، يُقيّم القائد المجندين، وإذا رأى أنهم، لسبب أو لأسباب صحية، ليسوا على مستوى القتال المطلوب، يُنقلون مباشرة إلى "سرية الموت".

ومهمتهم خلال عمليات الهجوم هي تحويل النيران نحو أنفسهم، بينما يُحدد الاستطلاع مواقع إطلاق النار .

وعلى سبيل المثال، تحدث المصدر عن قصة امرأة تم إلقاء شقيقها، الذي كان يعاني من مشاكل خطيرة في الرؤية، في ساحة المعركة دون أي وثائق أو هاتف، لأنه بدون بطاقة هوية عسكرية يكون من الصعب التعرف على الجثة ويسهل إعلانه "مفقودًا في المعركة".

وأضاف: "في حال عدم وجود من يُرسل للذبح، يُطلب من لواء مجاور أن يرسل بدوره جنوده "في مهمة" لأداء مهام "الانتحاريين"".

وأشار إلى أن الجنود الأسرى يتحدثون أيضًا عن مثل هذه الممارسات في صفوف القوات الأوكرانية.

روسيا اليوم
 
 
