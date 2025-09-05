حذيفة عشيش يتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة العالم للملاكمة

11:05 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744987 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- فاز لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حذيفة عشيش، اليوم الجمعة، في نزاله الأول ضمن منافسات بطولة العالم للملاكمة والمقامة في مدينة ليفربول البريطانية. اضافة اعلان





ونجح اللاعب حذيفة عشيش في تحقيق بداية قوية أمام اللاعب الأيرلندي لويس روني ليفوز عليه في دور الـ 32 ضمن منافسات وزن تحت 50 كغم.



وبهذا الفوز تأهل حذيفة عشيش إلى دور الـ 16، حيث سيلتقي مع اللاعب الكازاخستاني سنجار يوم الثلاثاء المقبل.



فيما خسر اللاعب، محمد الحسين، أمام اللاعب الهندي سوميت، في دور الـ 32 ضمن منافسات وزن تحت 75 كغم .



وتستكمل يوم غد السبت مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم، حيث سيظهر اللاعب زياد عشيش، ضمن منافسات وزن تحت 70 كغم، حيث سيلتقي مع اللاعب الأميركي كارلوس فلورس في دور الـ 32.



وسيظهر كذلك اللاعب محمد أبو جاجة - صاحب برونزية بطولة العالم الأخيرة - حيث سيلتقي مع اللاعب الكندي كيمو علي في دور الـ 32 ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم.

