رسالة أمنية : عملية غزة قد تستغرق 3 أشهر على الأقل

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن جهات أمنية بعثت برسالة تؤكد أن العملية العسكرية الجارية في مدينة غزة قد تستمر لثلاثة أشهر على الأقل، في ظل التعقيدات الميدانية والتحديات التي تواجه قوات الاحتلال.





وحذّرت الرسالة من أن سلامة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة لا يمكن ضمانها خلال سير العمليات، مشيرة إلى أن تحركات حركة "حماس" تجاه الأسرى تبقى غير واضحة، ما يضاعف من المخاطر المحيطة بهم.



