رسالة أمنية : عملية غزة قد تستغرق 3 أشهر على الأقل

الجمعة، 05-09-2025 10:47 م
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن جهات أمنية بعثت برسالة تؤكد أن العملية العسكرية الجارية في مدينة غزة قد تستمر لثلاثة أشهر على الأقل، في ظل التعقيدات الميدانية والتحديات التي تواجه قوات الاحتلال.اضافة اعلان


وحذّرت الرسالة من أن سلامة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة لا يمكن ضمانها خلال سير العمليات، مشيرة إلى أن تحركات حركة "حماس" تجاه الأسرى تبقى غير واضحة، ما يضاعف من المخاطر المحيطة بهم.

وكالات
 
 
رسالة أمنية : عملية غزة قد تستغرق 3 أشهر على الأقل

فلسطين



 
 





