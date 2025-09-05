رسالة أمنية : عملية غزة قد تستغرق 3 أشهر على الأقل

وحذّرت الرسالة من أن سلامة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة لا يمكن ضمانها خلال سير العمليات، مشيرة إلى أن تحركات حركة "حماس" تجاه الأسرى تبقى غير واضحة، ما يضاعف من المخاطر المحيطة بهم.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
70 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم
-
نادي الأسير: 19 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية المحتلة خلال 700 يوم
-
شهيد برصاص الاحتلال جنوب غرب نابلس
-
غزة تنزف: 64,300 شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي
-
مجلس الجامعة العربية يدعو لدعم القدس وشدّ الرحال للمسجد الأقصى لكسر الحصار
-
69 شهيدا و422 مصابا بغزة خلال 24 ساعة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
الاحتلال يقصف برجا سكنيا غرب غزة