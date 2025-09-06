تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الثلاثاء، معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 34 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 32 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 18، وفي مرتفعات الشراة 29 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 34 - 20، وفي الأغوار الشمالية 41 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 40 - 24، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.
