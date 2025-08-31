ورشة توعوية في إربد حول برنامج "رعاية" لتأمين علاج السرطان

وتحدثت في الورشة الدكتورة سرى الشلول من مؤسسة الحسين للسرطان حول كيفية الاستفادة من برنامج تأمين "رعاية" لعلاج مرض السرطان، وأهمية ذلك في عملية العلاج.
وأشارت إلى أن توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد عنصرًا أساسيًا في علاج مرض السرطان، لما له من دور حيوي في ضمان حصول المرضى على الخدمات الطبية اللازمة دون التعرض لأعباء مالية مرهقة.
وقالت، إن مرض السرطان يعد من أكثر الأمراض تكلفة، مؤكدة أن وجود تأمين صحي شامل يُخفف من الضغوط المالية عن المرضى، ويمنحهم الفرصة للتركيز على رحلة التعافي بكل ما تتطلبه من طاقة نفسية وجسدية.
