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ورشة حول الاعتماد الدولي لبرنامج إعداد المعلمين في "الهاشمية"

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الأحد، 13-04-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري-   نظمت كلية العلوم التربوية في الجامعة الهاشمية ورشة تدريبية متخصصة حول آليات تحقيق معايير الاعتماد الدولي "كيب" الخاصة ببرنامج إعداد المعلمين والبرامج التربوية المختلفة.

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وتناولت الورشة آليات تحقيق معايير الاعتماد الدولي وفقا للمعايير الأساسية في "كيب"، وتشمل المحتوى والمعرفة التربوية (التعليمية)، والشراكات والخبرة المدرسية الميدانية، وقبول الطلبة ودعمهم وتطويرهم، وأثر البرنامج على الخريجين وأصحاب العلاقة والمجتمع، فضلا عن ضمان الجودة المستدامة والتحسين المستمر.


وركزت الورشة على ضرورة تكامل المعايير العالمية مع المتطلبات المحلية لضمان إعداد معلمين يمتلكون الكفايات اللازمة لممارسة التدريس وفق أحدث المنهجيات التربوية.

 
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