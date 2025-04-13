ورشة حول الاعتماد الدولي لبرنامج إعداد المعلمين في "الهاشمية"

وتناولت الورشة آليات تحقيق معايير الاعتماد الدولي وفقا للمعايير الأساسية في "كيب"، وتشمل المحتوى والمعرفة التربوية (التعليمية)، والشراكات والخبرة المدرسية الميدانية، وقبول الطلبة ودعمهم وتطويرهم، وأثر البرنامج على الخريجين وأصحاب العلاقة والمجتمع، فضلا عن ضمان الجودة المستدامة والتحسين المستمر.
وركزت الورشة على ضرورة تكامل المعايير العالمية مع المتطلبات المحلية لضمان إعداد معلمين يمتلكون الكفايات اللازمة لممارسة التدريس وفق أحدث المنهجيات التربوية.
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