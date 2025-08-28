الخميس 2025-08-28 08:21 م
 

ورشة حول صياغة الإطار العام للبرنامج التدريبي لمستوى مختص في التمريض

جانب من المشاركين بالورشة
 
الوكيل الإخباري- نظم المجلس التمريضي الأردني، اليوم الخميس، ورشة عمل وطنية متخصصة، تهدف إلى وضع الإطار العام للبرنامج التدريبي لمستوى مختص في التمريض، بمشاركة واسعة من المؤسسات الصحية شملت وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، إلى جانب مستشفيات جامعية وخاصة وهيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومركز الحسين للسرطان.

وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن الورشة تشكّل خطوة عملية نحو بناء مسار تدريبي مهني متكامل، يعزز من قدرات الكوادر التمريضية ويرفع جاهزيتهم لمواجهة متطلبات النظام الصحي المتطور في الأردن والمنطقة.


وأضاف أن الورشة تأتي انسجاما مع رؤية سمو الأميرة منى الحسين، راعية التمريض في الأردن ورئيسة المجلس، التي تؤكد دوماً ضرورة إرساء برامج تدريبية متخصصة تتيح للممرضين فرصًا أكبر للتطوير المهني المستدام، وتنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.


وبيّن النوافلة أن المجلس يسعى من خلال مثل هذه الحوارات الوطنية إلى صياغة أُطر ومعايير واضحة، تضمن جودة التدريب والإشراف، وتعتمد على خبرات دولية ناجحة مع مراعاة خصوصية الواقع الصحي الأردني.


وشملت الورشة مناقشات موسعة تناولت مكونات البرنامج التدريبي، من محاضرات نظرية وتدريب عملي، إضافة إلى بحث آليات التقييم والمتابعة لضمان فاعلية المخرجات.


وقدم مديرة الشؤون الفنية في المجلس عائشة ضمرة ومسؤول قسم الاختصاص والتصنيف الفني اشرف السعودي شرحا مفصلا عن البرنامج التدريبي، وتم رصد الملاحظات الواردة من المشاركين ليتم عكسها على البرنامج.


وأكّد المشاركون ضرورة استمرار التعاون بين المجلس والمؤسسات الشريكة، للخروج ببرنامج وطني رائد يرسخ الممارسة التخصصية ويعزز الثقة بالكفاءات التمريضية الأردنية محلياً وإقليمياً.

 
 
