ورشة عمل لتعلّم تفصيل الثوب الهرمزي في معان

وقال مدير ثقافة معان الدكتور يوسف الشمري، إن الورشة تأتي ضمن الفعاليات الثقافية التي تنفذها المديرية لتوفير برامج تدريبية تمكّن الفتيات مهنياً واقتصادياً واجتماعياً، وتشكل فرصة لتعزيز مهاراتهن ومستقبلهن المهني، إلى جانب الإسهام في صون الحرف الأردنية التقليدية والارتقاء بها.
وأشار إلى أن الورشة أُقيمت بإشراف المدربة المختصة رنده شفق، حيث جرى تدريب الفتيات على تفصيل الثوب الهرمزي بما يسهم في نقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة للحفاظ على هذا الموروث.
ولفت إلى أن الثوب الهرمزي يُعد من الأزياء التراثية المستدامة في الأردن، وهو الثوب التقليدي للمرأة في مدينة معان، ويُعتبر تحفة فنية تعكس الأصالة والعراقة والثقافة وجمال التراث الأردني، بما يمتاز به من تعدد القطع وتصميم غني بالألوان يجسد رمزية خاصة للتراث المحلي.
