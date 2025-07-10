وزارة التربية تكشف لـ "الوكيل" موعد اعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجح مصدر في وزارة التربية والتعليم في تصريح لموقع الوكيل الاخباري اليوم الخميس إعلان نتائج "التوجيهي" في الثلث الأول من شهر آب المقبل .

اضافة اعلان

واكد المصدر أن إعلان النتائج يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من آخر امتحان.