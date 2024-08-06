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وزارة التربية : لن ننشر رابط نتائج التوجيهي قبل هذا الموعد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم




 

الثلاثاء، 06-08-2024 10:30 ص

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  اكدت وزارة التربية والتعليم انها الجهة الوحيدة المخولة بإعلان نتائج الثانوية العامة، ودعت الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات حول موعد إعلان النتائج أو كل من يدعي مقدرته الحصول عليها قبل صدورها بشكل رسمي من الوزارة.

 

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2024، يوم الخميس المقبل عبر الرابط الإلكتروني ( www.tawjihi.jo) الساعة الخامسة مساء.

 

   امين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة اكد  لـ "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا انه سيتم فتح رابط اعلان النتائج بالساعة الخامسة مساءً وفق اعلان وزارة التربية ، مستدركاً انه قد يتم فتحه قبل 10 دقائق وليس قبل ذلك الوقت .

 

 وطمأن العجارمة حول استعدادات الفنيين في الوزارة بشكل جيد لنشر رابط اعلان نتائج التوجيهي وان لا تحدث اية مشاكل عند اعلانها

 

 

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