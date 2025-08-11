وزارة الشباب تعقد جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في معان

05:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741834 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الشباب، اليوم، في مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي بمحافظة معان، جلسة تعريفية بالدورة الثالثة من جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، بحضور وزير الشباب نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور رائد العدوان، ومحافظ معان خالد حجاج، ورئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، وعدد من القيادات الأمنية وأعضاء المجلس التنفيذي ومديري الدوائر الرسمية، إلى جانب رواد العمل التطوعي والمبادرات الشبابية. اضافة اعلان





وأكد العدوان أن الجائزة تجسد رؤى وتطلعات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب الأردني وتعزيز مساهماتهم التنموية بما يحقق أثراً إيجابياً مستداماً في المجتمع.



وأضاف أن الجائزة لا تقتصر على التكريم، بل تسعى إلى إبراز النماذج الملهمة وتعزيز العمل التطوعي المؤسسي والمستدام، وتحفيز إطلاق مبادرات تنموية تخدم المجتمع، مع توسيع قاعدة المشاركة لتشمل مختلف الفئات والقطاعات.



وأشار العدوان إلى أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها، تعمل على تطوير أدوات التقييم وضمان العدالة والشفافية في عمليات التحكيم، بما يعزز التنافسية الإيجابية ويكرس ثقة المشاركين، لافتاً إلى أن التسجيل متاح حالياً، وأن فرق الوزارة جاهزة لتقديم الدعم والتوجيه للراغبين بالمشاركة. وبيَّن أن الجائزة، التي أطلقها سمو ولي العهد في الخامس من كانون الأول 2021، تهدف إلى ترسيخ العمل التطوعي المؤسسي ذي الأثر المستدام.



من جهته، أكد المحافظ خالد حجاج أن الأعمال التطوعية تمثل ركيزة أساسية لتطور المجتمعات، مشيراً إلى أن الانتماء يبدأ من المحيط القريب كالمدرسة والبيت، وأن محافظة معان تسعى لأن تكون نموذجاً متميزاً من خلال دعم المبادرات التطوعية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها. مضيفاً أن دار المحافظة ستقدم الدعم الكامل للجائزة وستساند جميع المقترحات والمبادرات البناءة، مشدداً على أهمية التشاركية بين وزارة الشباب والمؤسسات الوطنية لتعزيز الانتماء للوطن وقيادته.



وتضمن اللقاء عرضاً تعريفياً شاملاً قدمه أحمد الجرادين، عضو الفريق المحوري في المحافظة، تناول أهداف الجائزة ورسالتها وفئاتها وشروط وآليات الترشح والتقييم، إضافة إلى مجالات العمل التطوعي المعتمدة.



واختتمت الجلسة بحوار موسع تناول أهمية تنسيق الجهود التطوعية، وتعميم التجارب الملهمة، وتعزيز ثقافة التطوع بين الشباب.



