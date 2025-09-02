الثلاثاء 2025-09-02 12:36 م
 

وزارة الصحة : تغيير المواعيد للمرضى مراجعي المستشفيات

وزارة الصحة
وزارة الصحة
 
الثلاثاء، 02-09-2025 12:29 م

الوكيل الإخباري-  أكد مدير مديرية الإعلام في وزارة الصحة سعد العامور، أن وزارة الصحة بدأت بتنفيذ خطة فورية تتمثل بإضافة دوام أيام السبت وتغيير المواعيد لتصبح ابتداءً من الساعة السادسة وفترات دوام مسائية وزيادة عدد المناوبين على أجهزة التصوير المغناطيسي لمعالجة تأخر مواعيد صور الأشعة والرنين المغناطيسي للمرضى مراجعي مستشفيات وزارة الصحة.

وقال العامور عبر إذاعة الأمن العام، إن الخطة التي تم وضعها جاءت بعد جولات ميدانية لوزير الصحة شملت العديد من المستشفيات، حيث وقف خلالها على واقع الخدمة المقدمة للمراجعين والمرضى والتحديات التي تواجهها مؤكداً أن عدد الصور المتأخرة بلغ نحو 13 ألف صورة أو أكثر، الأمر الذي استدعى إجراءات فورية لحل المشكلة.

وبين أن تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب موارد بشرية وأجهزة طبية، موضحًا أن الوزارة عملت على توفير الكوادر من خلال برنامج التكليف لفنيي الأشعة في المستشفيات ومديرية صحة العاصمة، إضافة إلى تعزيز المستشفيات الطبية بدوام أيام السبت في جميع المحافظات لتقريب المواعيد، حيث جرى اعتماد نظام الشفتات المسائية مع صرف بدل مالي للعمل في أوقات إضافية.

 
 
