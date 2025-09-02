وزارة الصحة : تغيير المواعيد للمرضى مراجعي المستشفيات

الوكيل الإخباري- أكد مدير مديرية الإعلام في وزارة الصحة سعد العامور، أن وزارة الصحة بدأت بتنفيذ خطة فورية تتمثل بإضافة دوام أيام السبت وتغيير المواعيد لتصبح ابتداءً من الساعة السادسة وفترات دوام مسائية وزيادة عدد المناوبين على أجهزة التصوير المغناطيسي لمعالجة تأخر مواعيد صور الأشعة والرنين المغناطيسي للمرضى مراجعي مستشفيات وزارة الصحة.

