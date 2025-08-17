وزارة العمل تطلق الدليل الارشادي للسلامة والصحة المهنية في القطاع الزراعي

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة العمل اليوم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشركاء محليين ودوليين، الدليل الإرشادي حول السلامة والصحة المهنية في القطاع الزراعي.

ويهدف إصدار الدليل إلى حماية العاملين في واحد من أكثر القطاعات الحيوية على مستوى العالم، خاصة أن الزراعة تُعد من القطاعات التي تسجل أعلى معدلات الإصابات والحوادث المهنية، نتيجة التعرض لمخاطر متعددة تشمل المبيدات والأسمدة، والآلات والمعدات، والعمل في الظروف الجوية القاسية، إضافة إلى الإجهاد الحراري، والسقوط، والحوادث الميكانيكية والكيميائية.



وقالت مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية بالوكالة في وزارة العمل المهندسة إيمان العبدلات بحضور أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري ونائب السفير الهولندي لدى المملكة بير دو فريز والمنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن أمل موافي ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة:"إن إصدار الدليل يعكس التزام الأردن برؤية بيئة عمل آمنة وصحية، خاصة أن بيئة العمل الآمنة ليست فقط حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، بل هي أيضًا عامل رئيسي في رفع الإنتاجية وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحوادث والإصابات ويضمن استدامة سبل العيش والأمن الغذائي".



ولفتت إلى أن وزارة العمل طورت خلال العامين الماضيين التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية من أنظمة وتعليمات وقرارات بما يتناسب مع التطورات المستمرة والتغيرات في سوق العمل، مشيرة إلى أن هذا الجهد اليوم يتكامل مع "نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 والنظام المعدل لنظام عمال الزراعة لسنة 2025 الذي ينظم حقوق وواجبات العاملين في القطاع الزراعي، بما يشمل: ساعات العمل، الإجازات السنوية والمرضية وإجازة الأمومة، الحد الأدنى للأجور، توفير السكن، شروط السلامة والصحة المهنية، وحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الزراعية الخطرة.