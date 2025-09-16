وزيرا الزراعة والبيئة يتفقدان المعرض الدائم لمنتجات البادية والريف

الوكيل الإخباري- زار وزيرا الزراعة الدكتور صائب خريسات والبيئة الدكتور أيمن سليمان اليوم الثلاثاء، مشروع المعرض الدائم لمنتجات البادية والريف في عمان، للاطلاع على سير العمل في مرافق المعرض، الذي يأتي بتمويل من برنامج إعادة تأهيل البادية/ التعويضات البيئية وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتفقد الوزيران بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن، ومدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، مرافق المعرض واطلعا على سير العمل بأعمال البناء والإنشاء وتجهيزات المباني، حيث تم تصميم البناء ومرافقه بمواصفات البناء الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وإعادة استخدام المياه الرمادية وفرز وتدوير النفايات غير الخطرة، إضافة إلى أنه يتناسب ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.



واستمع خريسات وسليمان إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع واستخدام معايير ومواصفات البناء الأخضر من ممثلي برنامج الأمم المتحدة.



وأشاد خريسات وسليمان بإجراءات إنشاء وبناء المعرض، الذي يعكس الهوية التراثية الأردنية ويخدم عددا من أسر مجتمعات الريف والبادية الأقل حظا من خلال توفير فرص عمل وتشغيل أيد عاملة، ما ينعكس على دخل الأسر المنتجة وحل مشكلة الفائض من منتجات الجمعيات وتحسين الأوضاع الاقتصادية للجمعيات والأسر ودعم الإنتاج المنزلي وتسويق المنتج المحلي وربطه بالأسواق الكبيرة.



وأكدا ضرورة الإسراع في تجهيز المشروع لخدمة مجتمعات الريف والبادية والمجتمع المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.



يشار إلى أن المعرض يتضمن قاعات للتدريب وورش اعمل لتدريب أعضاء الجمعيات والشباب وتأهيلهم لسوق العمل. وستقوم المؤسسة التعاونية الأردنية بإدارة المعرض، الذي يوفر وسيلة لاستدامة المنتجات والمحافظة على تراث تصنيع المنتجات والحرف.