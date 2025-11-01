لحظة محرجّة.. مخرج مصري شهير يسقط مع عروسه - فيديو

وخلال الرقصة الأولى للعروسين، شهد الحفل لحظة طريفة عندما تعثر الزوجان وسقطا أرضًا وسط ضحكات وتصفيق الحضور، مما أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. يُذكر أن الباجوري أعلن عبر حسابه على إنستغرام في 13 تشرين الأول عن عقد قرانه على هايدي خالد.
-
أخبار متعلقة
-
بعد الموقف المحرج مع مراسلة "الجديد".. ماذا قالت هالة سرحان؟ (فيديو)
-
شريهان.. أيقونة مصر الاستعراضية تروي حكاية آلاف السنين في ليلة المتحف الكبير
-
مشادة بين محمود العسيلي وطالبة تنتهي في قسم الشرطة.. ما القصة؟
-
عادل إمام يتجوّل في المتحف المصري الكبير..صور مذهلة تشعل المنصّات
-
وفاة نجم "ذا فويس" تفجع الوسط الفني - فيديو
-
مرام علي تكشف تحديات جسدية ونفسية أثناء تصوير مسلسل "سلمى"
-
نجوم الفن يتألقون بالزي الفرعوني احتفالاً بالمتحف المصري الكبير
-
"الخروج إلى البئر".. إنتاج عربي ضخم يُعيد فتح ملف "استعصاء سجن صيدنايا" في رمضان