لحظة محرجّة.. مخرج مصري شهير يسقط مع عروسه - فيديو

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   في أجواء احتفالية ومميزة، احتفل المخرج المصري هادي الباجوري مساء الخميس بزفافه على الفنانة وطبيبة الأسنان هايدي خالد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم يسرا، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمد رمضان، باسم سمرة، أحمد داود، رشا مهدي، ركين سعد، محمد فراج، بسنت شوقي، هنا شيحة، والمخرج وليد الحلفاوي وغيرهم.

وخلال الرقصة الأولى للعروسين، شهد الحفل لحظة طريفة عندما تعثر الزوجان وسقطا أرضًا وسط ضحكات وتصفيق الحضور، مما أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. يُذكر أن الباجوري أعلن عبر حسابه على إنستغرام في 13 تشرين الأول عن عقد قرانه على هايدي خالد.

 

 

