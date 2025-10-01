الأربعاء 2025-10-01 08:20 م
 

وزيرة التنمية ترعى حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للمسن في بيت العناية الإنسانية

ب
جانب من الحفل
 
الأربعاء، 01-10-2025 07:44 م

الوكيل الإخباري-  رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، الحفل الذي أقيم في بيت العناية الإنسانية، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للمسن، والذي يُصادف في الأول من تشرين الأول من كل عام.

اضافة اعلان


وقالت بني مصطفى، خلال الحفل الذي حضره متصرف لواء ماحص والفحيص الدكتور صفوان مبيضين، والأب إبراهيم نينو والقائمون على بيت العناية الإنسانية والمنتفعون منه، إن اليوم العالمي للمسن، يُعتبر مناسبة سنوية للتذكير بدور كبار السن في المجتمعات وضرورة رعايتهم وتقدير عطائهم.


وأضافت أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدورها تجاه كبار السن، ممن هم بحاجة ماسة للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، حيث تشرف الوزارة على دور رعاية تطوعية وخاصة، تقدم للمسنين الخدمات الأساسية لضمان حياة كريمة لهم تشمل الإيواء والرعاية الشاملة والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية وحماية الحقوق، حيث يستفيد من خدماتها (395) مسنا ومسنة منهم (153) منتفعا في الدور على نفقة الوزارة.


وأشارت بني مصطفى إلى أنه جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام 2025-2030 نهاية العام الماضي، فيما باشرت الوزارة في إنشاء الأندية النهارية، حيث كان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجه خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة مأدبا، باستكمال إجراءات إنشاء نادي نهاري في المحافظة ليكون بذلك الأول من نوعه في الأردن كنادي نهاري حكومي، وهو مركز مجتمعي يُوفّر رعاية متكاملة لكبار السن خلال ساعات النهار، ويهدف إلى تلبية احتياجاتهم النفسية، والاجتماعية، والصحية، عبر أنشطة منظمة في بيئة تفاعلية داعمة تُعزز من استقلاليتهم وتحفظ كرامتهم.


بدورها، ثمنت مديرة بيت العناية الإنسانية، نهى صدقة، جهود وزارة التنمية الاجتماعية في دعمها لدور رعاية وايواء كبار السن، واهتمامها كوزارة في كبار السن لرعايتهم وتقديم مختلف الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة.


واختتم الحفل الذي اشتمل على فقرات متنوعة قدمها أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية، وتوزيع الهدايا على المنتفعين من بيت العناية الإنسانية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية "العقبة الخاصة" و"رشيد" تطلقان منصة شكاوى

ا

طب وصحة دراسة صادمة: مواقد الحطب العصرية مضرة للرئة بقدر التدخين

إيران تعلن وضع خطة داخلية لمواجهة "آلية الزناد"

عربي ودولي إيران تعلن وضع خطة داخلية لمواجهة "آلية الزناد"

ب

طب وصحة خطر ينتشر على "تيك توك".. لماذا يحذر الأطباء من لصق الفم أثناء النوم؟

مندوب الأردن في الأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار محلية مندوب الأردن في الأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

"الصليب الأحمر": عشرات آلاف من سكان غزة يواجهون ظروفًا إنسانية مروّعة

فلسطين "الصليب الأحمر": عشرات آلاف من سكان غزة يواجهون ظروفًا إنسانية مروّعة

ب

أخبار محلية وزيرة التنمية ترعى حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للمسن في بيت العناية الإنسانية

السفير سائد الردايده يقدّم أوراق اعتماده رئيسًا لبعثة الأردن في سنغافورة

أخبار محلية السفير سائد الردايده يقدّم أوراق اعتماده رئيسًا لبعثة الأردن في سنغافورة



 
 





الأكثر مشاهدة