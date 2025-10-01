وزيرة التنمية ترعى حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للمسن في بيت العناية الإنسانية

الوكيل الإخباري- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، الحفل الذي أقيم في بيت العناية الإنسانية، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للمسن، والذي يُصادف في الأول من تشرين الأول من كل عام.

وقالت بني مصطفى، خلال الحفل الذي حضره متصرف لواء ماحص والفحيص الدكتور صفوان مبيضين، والأب إبراهيم نينو والقائمون على بيت العناية الإنسانية والمنتفعون منه، إن اليوم العالمي للمسن، يُعتبر مناسبة سنوية للتذكير بدور كبار السن في المجتمعات وضرورة رعايتهم وتقدير عطائهم.



وأضافت أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدورها تجاه كبار السن، ممن هم بحاجة ماسة للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، حيث تشرف الوزارة على دور رعاية تطوعية وخاصة، تقدم للمسنين الخدمات الأساسية لضمان حياة كريمة لهم تشمل الإيواء والرعاية الشاملة والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية وحماية الحقوق، حيث يستفيد من خدماتها (395) مسنا ومسنة منهم (153) منتفعا في الدور على نفقة الوزارة.



وأشارت بني مصطفى إلى أنه جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام 2025-2030 نهاية العام الماضي، فيما باشرت الوزارة في إنشاء الأندية النهارية، حيث كان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجه خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة مأدبا، باستكمال إجراءات إنشاء نادي نهاري في المحافظة ليكون بذلك الأول من نوعه في الأردن كنادي نهاري حكومي، وهو مركز مجتمعي يُوفّر رعاية متكاملة لكبار السن خلال ساعات النهار، ويهدف إلى تلبية احتياجاتهم النفسية، والاجتماعية، والصحية، عبر أنشطة منظمة في بيئة تفاعلية داعمة تُعزز من استقلاليتهم وتحفظ كرامتهم.



بدورها، ثمنت مديرة بيت العناية الإنسانية، نهى صدقة، جهود وزارة التنمية الاجتماعية في دعمها لدور رعاية وايواء كبار السن، واهتمامها كوزارة في كبار السن لرعايتهم وتقديم مختلف الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة.