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وزيرة الثقافة تؤكد أهمية التواصل الميداني ودعم الهيئات المجتمعية

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال




 

الإثنين، 12-08-2024 07:30 م

الوكيل الإخباري-    أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، حرص الوزارة على التواصل الميداني مع الهيئات المجتمعية ودعمها وتقديم خبراتها في التدريب والتنظيم بالتشارك مع مديريات الثقافة.


وأشارت خلال رعايتها احتفال جمعية منتدى موسى الساكت، اليوم الاثنين، بحضور محافظ البلقاء سلمان النجادا، ورئيس بلديه السلط المهندس محمد الحياري، وأمين عام الوزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش، ومدير مديرية ثقافه محافظة البلقاء وصفي الطويل، وعضو الهيئة الإدارية للمركز لمياء الساكت، بتخريج طلبة النادي الصيفي، إلى أن المنتدى يعد من الهيئات النشيطة والفاعلة في المجتمع لجهة خدمة الأطفال من خلال برامج متنوعة تشمل الرسم والحرف اليدوية والموسيقى والمسرح والرياضة.

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