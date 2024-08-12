وزيرة الثقافة تؤكد أهمية التواصل الميداني ودعم الهيئات المجتمعية

وأشارت خلال رعايتها احتفال جمعية منتدى موسى الساكت، اليوم الاثنين، بحضور محافظ البلقاء سلمان النجادا، ورئيس بلديه السلط المهندس محمد الحياري، وأمين عام الوزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش، ومدير مديرية ثقافه محافظة البلقاء وصفي الطويل، وعضو الهيئة الإدارية للمركز لمياء الساكت، بتخريج طلبة النادي الصيفي، إلى أن المنتدى يعد من الهيئات النشيطة والفاعلة في المجتمع لجهة خدمة الأطفال من خلال برامج متنوعة تشمل الرسم والحرف اليدوية والموسيقى والمسرح والرياضة.
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