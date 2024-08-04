وزيرة الثقافة ترعى مؤتمر الكرامة لاتحاد الكتاب ضمن فعاليات جرش 38

قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار: إن الأردن بقيادة الهاشميين مستمر بوجوده وتعاضد أبناء شعبه، وهو الوطن الذي يجمع ولا يفرق، ويقبل التنوع والاختلاف، بالرغم من وجوده في محيط مضطرب ونعيش في أيامنا هذه تحديات قاسية محيطة بنا، مشيرة الى أن حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة أثرت على كل بيت أردني.
وأكدت أن صمود الأردن ينبع من ثوابته الوطنية الواضحة، وأن الأردن مستمر بدعم صمود الأهل في غزة وكل مدن فلسطين المحتلة، لافتة إلى أن مهرجان جرش حمل رسالة واضحة بحيث انه أعاد موضعة نفسه كمهرجان ثقافي.
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