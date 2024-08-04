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وزيرة الثقافة ترعى مؤتمر الكرامة لاتحاد الكتاب ضمن فعاليات جرش 38

صورة لوزيرة الثقافة وحضور للفعاليات
صورة لوزيرة الثقافة وحضور للفعاليات




 

الأحد، 04-08-2024 02:23 م

الوكيل الاخباري - افتتحت وزيرة الثقافة مؤتمر الكرامة الذي نظمه اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الحالية، بحضور العميد الركن مصطفى الحياري، مندوبا عن القوات المسلحة، ومندوب مدير الأمن العام في المركز الثقافي الملكي، والقى الشاعر عبد الرحمن مبيضين قصيدة في ذكرى معركة الكرامة الخالدة.

 

استذكر المشاركون في مؤتمر 'معركة الكرامة-الجيش العربي الأردني' الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ38، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي، بطولات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في معركة الكرامة الخالدة.


قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار: إن الأردن بقيادة الهاشميين مستمر بوجوده وتعاضد أبناء شعبه، وهو الوطن الذي يجمع ولا يفرق، ويقبل التنوع والاختلاف، بالرغم من وجوده في محيط مضطرب ونعيش في أيامنا هذه تحديات قاسية محيطة بنا، مشيرة الى أن حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة أثرت على كل بيت أردني.


وأكدت أن صمود الأردن ينبع من ثوابته الوطنية الواضحة، وأن الأردن مستمر بدعم صمود الأهل في غزة وكل مدن فلسطين المحتلة، لافتة إلى أن مهرجان جرش حمل رسالة واضحة بحيث انه أعاد موضعة نفسه كمهرجان ثقافي.

gnews

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