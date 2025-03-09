 
الأحد 2025-03-09 06:41 م
 

وزيرة النقل تبحث والسفير اليمني سبل تعزيز التعاون

وزارة النقل
وزارة النقل
 
الأحد، 09-03-2025 05:27 م

الوكيل الإخباري-   بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، في مقر الوزارة، اليوم الأحد، مع السفير اليمني في الأردن جلال فقيرة، أوجه التعاون بين البلدين في مختلف مجالات النقل وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

اضافة اعلان


وأكدت التهتموني، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن واليمن في شتى المجالات، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاع النقل، لما له من دور حيوي في دعم التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين البلدين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف

أخبار محلية أوقاف لواء الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال

وزير الشباب يبحث ومجلس محافظة الكرك تعزيز التعاون المشترك

أخبار محلية وزير الشباب يبحث ومجلس محافظة الكرك تعزيز التعاون المشترك

لبنان

عربي ودولي شهيد وجرحى بنيران إسرائيلية جنوب لبنان

وزير الشباب يؤكد أهمية العمل الكشفي في تعزيز القيم وتنمية المهارات

أخبار محلية وزير الشباب يؤكد أهمية العمل الكشفي في تعزيز القيم وتنمية المهارات

وزارة النقل

أخبار محلية وزيرة النقل تبحث والسفير اليمني سبل تعزيز التعاون

غزة

فلسطين الاتحاد الأوروبي يرحب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

قاضي القضاة يتابع سير العمل في محكمة وادي السير الشرعية

أخبار محلية قاضي القضاة يتابع سير العمل في محكمة وادي السير الشرعية



 
 



 

الأكثر مشاهدة