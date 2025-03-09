وزيرة النقل تبحث والسفير اليمني سبل تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، في مقر الوزارة، اليوم الأحد، مع السفير اليمني في الأردن جلال فقيرة، أوجه التعاون بين البلدين في مختلف مجالات النقل وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

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