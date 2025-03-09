وزيرة النقل تبحث والسفير اليمني سبل تعزيز التعاون

وأكدت التهتموني، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن واليمن في شتى المجالات، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاع النقل، لما له من دور حيوي في دعم التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين البلدين.
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