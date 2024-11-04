وزير الأشغال يبحث مع نواب محافظة مادبا واقع مشاريع الأشغال

وعُرض خلال اللقاء الذي حضره النواب عبد الهادي بريزات، عيسى نصار، قاسم القباعي وعضوان من أعضاء مجلس محافظة مادبا، واقع المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال في المحافظة ومشاريع اللامركزية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أكد أبو السمن سعي الوزارة المستمر لتنفيذ تلك المشاريع بأفضل المواصفات وضمن المدد الزمنية الموضوعة مسبقا، مبينا استعدادها للتعاون الدائم مع أعضاء مجلس النواب بما يخدم المصلحة العامة.
وأشار الى وجود كم كبير من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا وأخرى يجري إعداد وثائق العطاءات وإجراء الدراسات لطرحها قريبا، منها مشاريع مركزية تنفذها الوزارة وأخرى لحساب مجلس المحافظة "اللامركزية".
بترا
-
أخبار متعلقة
-
حسّان يوجه بصيانة ودراسة توسعة مستشفى جرش
-
المواصفات تدعو لإبلاغها عن أي شكوك بموازين أو عبوات زيت الزيتون
-
بحث تمكين الشباب بمهارات المهن الميكانيكية
-
التربية تعلن موعد الامتحان التكميلي لطلبة التوجيهي
-
بلاغ موازنة 2025 يتوقع نمو اقتصاد الأردن بنسبة 3% لعامي 2026 و2027
-
الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
-
رحلات بالقطار إلى مناطق سياحية بالمملكة
-
نمروقة تزور مكتبي تصديق تابعين للخارجية في إربد