وزير الأشغال يبحث مع نواب محافظة مادبا واقع مشاريع الأشغال

الوكيل الإخباري- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ونواب محافظة مادبا وأعضاء من مجلس المحافظة في مكتبه اليوم الاثنين، عددا من القضايا المتعلقة بقطاع الأشغال.

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