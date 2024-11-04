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وزير الأشغال يبحث مع نواب محافظة مادبا واقع مشاريع الأشغال

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الإثنين، 04-11-2024 03:15 م

الوكيل الإخباري-  بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ونواب محافظة مادبا وأعضاء من مجلس المحافظة في مكتبه اليوم الاثنين، عددا من القضايا المتعلقة بقطاع الأشغال.

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وعُرض خلال اللقاء الذي حضره النواب عبد الهادي بريزات، عيسى نصار، قاسم القباعي وعضوان من أعضاء مجلس محافظة مادبا، واقع المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال في المحافظة ومشاريع اللامركزية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أكد أبو السمن سعي الوزارة المستمر لتنفيذ تلك المشاريع بأفضل المواصفات وضمن المدد الزمنية الموضوعة مسبقا، مبينا استعدادها للتعاون الدائم مع أعضاء مجلس النواب بما يخدم المصلحة العامة.

وأشار الى وجود كم كبير من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا وأخرى يجري إعداد وثائق العطاءات وإجراء الدراسات لطرحها قريبا، منها مشاريع مركزية تنفذها الوزارة وأخرى لحساب مجلس المحافظة "اللامركزية".

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