وزير الأوقاف: تكرار الاعتداءات الإسرائيلية لن تزيدنا إلا تمسكا بحقنا في المسجد الأقصى

وحذر من أي مساس بالمسجد الأقصى، مضيفا أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لن تزيدنا إلا تمسكا بحقنا فيه".
وشدد الخلايلة إلى أن الأردن يقف في طليعة العالم مدافعا عن حقنا في المسجد الأقصى.
-
أخبار متعلقة
-
البدء بحملة لإزالة المركبات المهجورة في عمّان
-
توقيع خطة عمل بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية ونظيرتها القطرية
-
أمانة عمّان تبدأ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع
-
جامعة البلقاء التطبيقية تعلن عن تشكيلات أكاديمية واسعة - اسماء
-
تحويلات مرورية إثر إغلاق جزئي لطريق إربد - عمان ليلة الخميس - الجمعة
-
الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي العدائية والعنصرية
-
أوقاف الكورة تخرج 3500 طالب من مراكز تحفيظ القرآن الكريم
-
اصابات بحادث سير مروع في عمان - فيديو