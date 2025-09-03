وزير الأوقاف: تكرار الاعتداءات الإسرائيلية لن تزيدنا إلا تمسكا بحقنا في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأربعاء، إن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين لا يقبل التقسيم زمانيا أو مكانيا.

وحذر من أي مساس بالمسجد الأقصى، مضيفا أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لن تزيدنا إلا تمسكا بحقنا فيه".