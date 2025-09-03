الأربعاء 2025-09-03 03:54 م
 

وزير الأوقاف: تكرار الاعتداءات الإسرائيلية لن تزيدنا إلا تمسكا بحقنا في المسجد الأقصى

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
 
الوكيل الإخباري-   قال وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأربعاء، إن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين لا يقبل التقسيم زمانيا أو مكانيا.

وحذر   من أي مساس بالمسجد الأقصى، مضيفا أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لن تزيدنا إلا تمسكا بحقنا فيه".


وشدد الخلايلة إلى أن الأردن يقف في طليعة العالم مدافعا عن حقنا في المسجد الأقصى.

 
 
