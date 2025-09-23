الثلاثاء 2025-09-23 07:02 م
 

وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في منطقة طبربور

جانب من الافتتاح
 
الثلاثاء، 23-09-2025 06:40 م

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، مسجد الحاجة مريم عبدالله في منطقة طبربور بلواء ماركا.

وأشار الخلايلة إلى فضل بناء المساجد في الدنيا والآخرة، فهو ليس مجرد بناء مادي، بل بناء للقلوب، ومكانًا للعبادة، ومدرسة لتعلم الدين والقرآن، والتواصل بين الناس.


وقال، إن أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم كان بناء المسجد، ما يؤكد أهميته في بناء المجتمعات وتعزيز الوحدة والتضامن بين أفرادها، وتخريج العظماء من القادة والعلماء.


ويتسع المسجد الذي يقع قرب فندق القوات المسلحة، لـ 900 مصل، وأقيم على أرض مساحتها 500 متر مربع تبرعت بها الحاجة نوفه الهدبان، ويضم مصلى للرجال بمساحة 385 مترا مربعا، وآخر للنساء بمساحة 193 مترا مربعا، وسكنين للإمام والمؤذن، إضافة إلى متوضأ ومرافق صحية.


وحضر الافتتاح، متصرف لواء ماركا الدكتور احمد الزبون، ومدير أوقاف عمان الأولى الدكتور عبدالسلام دويرج البزايعة، وعدد من وجهاء وأبناء المنطقة.

 
 
