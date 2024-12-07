وزير الأوقاف يفتتح مسجد الحارث بن عمير الأزدي في الزرقاء

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، مسجد الحارث بن عمير الأزدي في منطقة عوجان بمحافظة الزرقاء.

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