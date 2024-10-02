 
الأربعاء 2024-10-02 06:06 م
 

وزير الأوقاف يفتتح ملتقىً للوعظ ويوما خيريا وطبيا في العقبة

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
الأربعاء، 02-10-2024 05:06 م

الوكيل الإخباري-   افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة، ومستشفى المقاصد الخيرية في محافظة العقبة.

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وبحسب بيان للوزارة، أكد الخلايلة، أن الوزارة مستمرة في عقد مثل هذه الملتقيات التي تأتي بتوجيهات ملكية سامية، لافتًا إلى أن الملتقيات تشكل فرصة لمراجعة أنشطة ومشاريع والخدمات التي تقدمها الوزارة وصندوق الزكاة.


وقال إن صندوق الزكاة يعمل وفق قانون، وكل ما يأتي إلى الصندوق يذهب في وجوه الخير ومصارف الزكاة الشرعيّة المحددة، لافتا إلى أن رواتب كوادر الصندوق والمصاريف الإدارية تتحملها الموازنة العامة للدولة الأردنية.

 
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