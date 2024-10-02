وزير الأوقاف يفتتح ملتقىً للوعظ ويوما خيريا وطبيا في العقبة

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة، ومستشفى المقاصد الخيرية في محافظة العقبة.

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وبحسب بيان للوزارة، أكد الخلايلة، أن الوزارة مستمرة في عقد مثل هذه الملتقيات التي تأتي بتوجيهات ملكية سامية، لافتًا إلى أن الملتقيات تشكل فرصة لمراجعة أنشطة ومشاريع والخدمات التي تقدمها الوزارة وصندوق الزكاة.