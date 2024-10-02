وزير الأوقاف يفتتح ملتقىً للوعظ ويوما خيريا وطبيا في العقبة

وبحسب بيان للوزارة، أكد الخلايلة، أن الوزارة مستمرة في عقد مثل هذه الملتقيات التي تأتي بتوجيهات ملكية سامية، لافتًا إلى أن الملتقيات تشكل فرصة لمراجعة أنشطة ومشاريع والخدمات التي تقدمها الوزارة وصندوق الزكاة.
وقال إن صندوق الزكاة يعمل وفق قانون، وكل ما يأتي إلى الصندوق يذهب في وجوه الخير ومصارف الزكاة الشرعيّة المحددة، لافتا إلى أن رواتب كوادر الصندوق والمصاريف الإدارية تتحملها الموازنة العامة للدولة الأردنية.
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