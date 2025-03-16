وزير الإدارة المحلية: لم ندرس حل المجالس البلدية في الوقت الراهن

الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أنه لم ندرس أي توجه لحل المجالس البلدية في الوقت الحالي.

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وقال المصري في مقابلة أجراها الزميل يوسف المشاقبة للتلفزيون الأردني: "لم نقم بعد بإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد حتى الآن."



وأوضح أن أمام البلديات وقتًا كافيًا للارتقاء بأداء عملها لخدمة المواطنين وتنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها، وذلك في إطار سعيها للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.