وزير الإدارة المحلية: لم ندرس حل المجالس البلدية في الوقت الراهن

وقال المصري في مقابلة أجراها الزميل يوسف المشاقبة للتلفزيون الأردني: "لم نقم بعد بإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد حتى الآن."
وأوضح أن أمام البلديات وقتًا كافيًا للارتقاء بأداء عملها لخدمة المواطنين وتنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها، وذلك في إطار سعيها للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار المصري إلى التحديات المالية التي تواجه البلديات، إلا أنها تمكنت، رغم محدودية الإمكانيات، من إنجاز العديد من مشروعات البنية التحتية التي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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