وزير الإدارة المحلية يوجه برفع الجاهزية استعدادا لعدم الاستقرار الجوي

وقال المصري، إن حالة عدم الاستقرار سيصاحبها هطولات مطرية غزيرة، قد تؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات وانجرافات في عدد من المناطق، مشيراً إلى أن الحالة ستشمل مختلف مناطق المملكة، وأن مدة الهطول ستكون قصيرة لكن شدتها عالية ومتكررة خلال فترة تأثير الحالة الجوية.
ودعا، مدراء شؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة التنسيق المباشر مع رؤساء لجان البلديات لتفقد الأودية ومجاري السيول والعبارات الرئيسية والصندوقية والأنبوبية والفرعية، إضافة إلى مصارف مياه الأمطار، لضمان جاهزيتها وقدرتها على استيعاب كميات المياه المتوقعة.
