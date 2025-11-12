الأربعاء 2025-11-12 05:07 م
 

وزير الإدارة المحلية يوجه برفع الجاهزية استعدادا لعدم الاستقرار الجوي

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق
الأربعاء، 12-11-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري-   ⁦ وجّه وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الأربعاء، رؤساء لجان البلديات ومديري مديريات شؤون البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة، إلى رفع حالة الجاهزية والاستعداد إلى أعلى مستوى، وذلك في ضوء توقعات دائرة الأرصاد الجوية بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي والمنخفض الجوي اعتباراً من يوم الخميس وحتى السبت

وقال المصري، إن حالة عدم الاستقرار سيصاحبها هطولات مطرية غزيرة، قد تؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات وانجرافات في عدد من المناطق، مشيراً إلى أن الحالة ستشمل مختلف مناطق المملكة، وأن مدة الهطول ستكون قصيرة لكن شدتها عالية ومتكررة خلال فترة تأثير الحالة الجوية.


ودعا، مدراء شؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة التنسيق المباشر مع رؤساء لجان البلديات لتفقد الأودية ومجاري السيول والعبارات الرئيسية والصندوقية والأنبوبية والفرعية، إضافة إلى مصارف مياه الأمطار، لضمان جاهزيتها وقدرتها على استيعاب كميات المياه المتوقعة.

 
 
