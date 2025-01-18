وزير الاتصال: الأردن حافظ في جميع مواقفه على خطاب وازن عاقل متوازن

الوكيل الإخباري- التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، اليوم السبت، عدداً من ممثلي وسائل الإعلام الدولية.

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ويأتي اللقاء الذي عقد في وزارة الاتصال الحكومي بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، ضمن اللقاءات الدورية التواصلية التي تجريها الوزارة، لوضع تصور مستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني؛ للنهوض به وتعزيز أدواته.

وأكد المومني أن الأردن دولة منفتحة على الإعلام بمختلف أطيافه وتحترم دوره المهم في نقل المعرفة للجمهور والرأي العام وتوعيته وتثقيفه حول مختلف القضايا.

كما أكد حرص الحكومة على التواصل مع وسائل الإعلام والوكالات الدولية والعالمية، مبيناً أن الأردن لديه وسائل إعلام رسمية تعمل كإعلام خدمة عامة كوكالة الأنباء الأردنية (بترا) والتلفزيون الأردني وتلفزيون المملكة، ينقل من خلالها رسائله وأخباره للعالم بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام الوطنية في القطاع الخاص.



وفي معرض رده على مداخلات وأسئلة الإعلاميين، أكد المومني أن الأردن حافظ في جميع مواقفه مع القضايا العربية والإقليمية على خطاب وازن عاقل متوازن يُعد جزءاً من معادلة الأمن القومي.



وجدد المومني التأكيد على ثبات موقف الأردن تجاه ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري، وترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتاً إلى أن المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كانت أول من كسر الحصار المفروض على غزة بإرساله المساعدات برياً وجوياً، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لإرسال مختلف المساعدات عبر الأردن.