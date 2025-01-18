وزير الاتصال: الأردن حافظ في جميع مواقفه على خطاب وازن عاقل متوازن

ويأتي اللقاء الذي عقد في وزارة الاتصال الحكومي بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، ضمن اللقاءات الدورية التواصلية التي تجريها الوزارة، لوضع تصور مستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني؛ للنهوض به وتعزيز أدواته.
وفي معرض رده على مداخلات وأسئلة الإعلاميين، أكد المومني أن الأردن حافظ في جميع مواقفه مع القضايا العربية والإقليمية على خطاب وازن عاقل متوازن يُعد جزءاً من معادلة الأمن القومي.
وجدد المومني التأكيد على ثبات موقف الأردن تجاه ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري، وترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتاً إلى أن المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كانت أول من كسر الحصار المفروض على غزة بإرساله المساعدات برياً وجوياً، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لإرسال مختلف المساعدات عبر الأردن.
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